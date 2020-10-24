Три мифа о недвижимости, на которые не стоит обращать внимания!

Рынок недвижимости движется то в одну, то в другую сторону. Решив приобрести недвижимость, вы должны учитывать свои потребности, доступные финансовые ресурсы и даже обстановку в мировой экономике.

1. С помощью переговоров можно обеспечить себе более низкую процентную ставку по кредиту

Переговорные навыки человека могут быть блестящими, а харизма - ослепительной, но это не гарантирует получения более низкой процентной ставки, которая зависит от платежеспособности покупателя, залоговой недвижимости и наличия самофинансирования. Важную роль играет и кредитная история ходатая.

2. Большие вложения в ремонтные работы обеспечат более высокую продажную цену

Люди, которые хотят продать дом или квартиру, должны навести там безукоризненную чистоту и идеальный порядок. Но не стоит браться за большой ремонт перед продажей. Красота - в глазах смотрящего, и для продажи было бы разумно сосредоточиться на мелком ремонте.

3. Плохое состояние экономики приводит к снижению стоимости недвижимости