Три мифа о недвижимости, на которые не стоит обращать внимания!

О покупке недвижимости сложено много легенд, рассказывает портал Kodustill. Вот только три из наиболее распространенных мифов, на которые действительно не нужно обращать внимания.
Рынок недвижимости движется то в одну, то в другую сторону. Решив приобрести недвижимость, вы должны учитывать свои потребности, доступные финансовые ресурсы и даже обстановку в мировой экономике.
1. С помощью переговоров можно обеспечить себе более низкую процентную ставку по кредиту
Переговорные навыки человека могут быть блестящими, а харизма - ослепительной, но это не гарантирует получения более низкой процентной ставки, которая зависит от платежеспособности покупателя, залоговой недвижимости и наличия самофинансирования. Важную роль играет и кредитная история ходатая.
2. Большие вложения в ремонтные работы обеспечат более высокую продажную цену
Люди, которые хотят продать дом или квартиру, должны навести там безукоризненную чистоту и идеальный порядок. Но не стоит браться за большой ремонт перед продажей. Красота - в глазах смотрящего, и для продажи было бы разумно сосредоточиться на мелком ремонте.
3. Плохое состояние экономики приводит к снижению стоимости недвижимости
Хорошее время в экономике не будет длиться вечно. Однако, совсем не обязательно, что во время экономического спада цены на недвижимость будут падать. Может произойти даже обратный эффект - перегретая экономика приведет к более высоким ценам на строительство, что, в свою очередь, потянет за собой рост цен на недвижимость.