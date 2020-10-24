Фото ⟩ Знакомьтесь: самая большая тыква Латвии

Чемпионат тыкв в Рижском зоологическом саду, как и каждый год, организовала Maxima Latvija, уже в 15-й раз чествуя местных латвийских огородников.

На финал в Рижский зоологический сад были доставлены десять финалисток - самые крупные латвийские тыквы из Кулдигского, Добельского, Адажского, Вентспилсского и Скрундского краев. Торжественный процесс замеров и взвешивания обеспечили благодаря своей мощной хватке ведущие латвийские силачи Дайнис Загерис и Дидзис Зариньш, в результате самые тяжелые тыквы были распределены по местам в ТОП-10. Второе место заняла тыква весом 204 кг, выращенная Элизой Неймане, а третье место - тыква Луизы Неймане весом 185,5 кг. Обе тыквы выращены в Кулдигском крае.

ФОТО: Пресс-фото

«Мы от всей души гордимся тем, что в Латвии есть огородники, которые из одной семечки способны вырастить такие внушительные плоды! Особенно радует, что, несмотря на меняющиеся в этом году условия и необходимость соблюдать особую осторожность, мы можем оценить самые большие тыквы очно. Мы, команда Maxima Latvija, заметили, что участие в чемпионате тыкв для многих семей уже стало душевной традицией. А безграничную увлеченность, терпение и большую энергию, которые эти люди посвящают выращиванию тыкв, несомненно, оценят обитатели Рижского национального зоологического сада, так как именно они будут лакомиться этими огромными плодами на обед и ужин», - сказал директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija Янис Бесерис.

ФОТО: Пресс-фото

В этом году в "Латвийский чемпионат самых больших тыкв" участвовало 27 тыкв из девяти краев Латвии - Ауцского, Адажского, Добельского, Яунпилсского, Рундальского, Кулдигского, Ницского, Скрундского и Вентспилсского. Владелица самой большой тыквы получила приз - подарочную карту на сумму 280 евро для покупок в магазинах Maxima Latvija по всей Латвии, обладатели второго и третьего мест - соответственно подарочные карты на 150 и 80 евро. В свою очередь все остальные финалисты были награждены подарочными картами на сумму 70 евро.