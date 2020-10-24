Сравнение цен: самый дорогой бензин продается в Таллинне

В конце этой недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Риге, а самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цена на бензин 95-й марки сократились на 0,4% - до 1,134 евро за литр, а цена дизельного топлива уменьшилась на 0,5% - до 0,999 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо не изменились, составив 1,066 и 0,896 евро за литр соответственно.

В Таллинне цена на бензин 95-й марки не изменилась и в пятницу составила 1,229 евро за литр. В свою очередь дизельное топливо подорожало на 2,1% - до 0,969 евро за литр.