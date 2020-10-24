УЕФА ошибочно не допустил до матча Лиги чемпионов защитника "Интера"

По сведениям источника, миланский клуб недоволен тем, что тест 21-летнего марокканца перед матчем Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" оказался положительным, а днем позже футболист сдал отрицательный тест.

Сейчас Хакими будет проведен анализ крови, поскольку у миланского клуба есть опасения, что УЕФА не разрешил Хакими сыграть из-за ошибочного результата теста.

Теперь боссы "Интера" поручили своим юристам продумать, какие меры могут быть приняты против УЕФА за то, что ключевой игрок команды не сыграл в Лиге чемпионов.