В Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19: умерли четыре человека

За прошедшие сутки скончались четыре больных Covid-19 человека, что также является наибольшим количеством скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в Латвии.

Один из умерших принадлежит к возрастной группе 45-50 лет, а трое - к возрастной группе 80-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 5632 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,6%. Ранее ЦПКЗ сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.