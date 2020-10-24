В Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19: умерли четыре человека

В пятницу, 23 октября, в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19 - это новый суточный максимум, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
За прошедшие сутки скончались четыре больных Covid-19 человека, что также является наибольшим количеством скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в Латвии.
Один из умерших принадлежит к возрастной группе 45-50 лет, а трое - к возрастной группе 80-90 лет.
За прошедшие сутки сделано 5632 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,6%. Ранее ЦПКЗ сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4467 человек, выздоровели 1357 человек.