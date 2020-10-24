Варварство ⟩ С фасада дома Довлатова в Петербурге исчезли таблички с именами репресированных

Традиция поминать невинно убиенных лежит в основе христианской цивилизации. От Бориса и Глеба к Федору Колычеву, царевичу Дмитрию, святым новомученикам. Трудно не поминать уничтоженных ленинградцев. Кто-то на слуху, не забыт, как Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Николай Пунин, Николай Вавилов. Память о большинстве сохранилась только в многотомном справочнике «Возвращенные имена». И на табличках «Последнего адреса».

Шестнадцать табличек на одном фасаде — не рекорд. На Доме специалистов (Лесной, 61) их 39. И там и в других домах таблички, размером с человеческую ладонь, — важная часть ландшафта, память о прошлом того места, где живешь. На Добролюбова, 19, жильцы нашли еще двоих забытых репрессированных, ходили в архив ФСБ, перерисовывали дела, добавили таблички к уже имевшимся.

То, что произошло на Рубинштейна, — не по-людски. Как будто невинных ошельмовали второй раз, посмертно. Полная нравственная глухота, патологическое отсутствие эмпатии.

Думается, тем, кто не согласен с этим варварством и живет в доме, надо писать в Жилкомсервис. Вас-то больше, чем три человека. И таблички благополучно вернутся на место. К этой просьбе присоединяется и ваша бывшая соседка — Елена Довлатова.

Проект «Последний адрес»

Это гражданская инициатива, проводящаяся в России и направленная на увековечивание памяти о людях, подвергшихся политическим репрессиям в годы советской власти. В память о пострадавшем на стене дома, в котором жил репрессированный, устанавливается маленькая, размером с ладонь, памятная табличка, посвященная только одному человеку. Принцип проекта — «Одно имя, одна жизнь, один знак».

Проект реализуется некоммерческой организацией «Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий „Последний адрес“» на средства заявителей и пожертвования. Основным источником сведений о почти 3 миллионах граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям, является база данных общества «Мемориал».

7 февраля 2020 года в России была установлена тысячная по счету мемориальная табличка «Последний адрес» — во Владимирской области, город Гороховец.

Источник: Википедия.