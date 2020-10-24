СМИ: 13-летний подросток из России погиб в результате ракетного удара по городу Гянджа в Азербайджане

В посольстве России в Азербайджане подтвердили информацию о гибели ребенка, передает РИА "Новости". По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гайджиева, мальчик гостил у своей тети, его похоронят в православной церкви Александра Невского в Гяндже.

Дядя 13-летнего Артура Мехман Гулиев рассказал в интервью порталу "Москва-Баку", что в результате ракетного удара "потолок упал прямо на кровати", мальчика завалило камнями. Скорая увезла его в бессознательном состоянии, у него были сильно повреждены внутренние органы. Артур находился в коме.

"Наши дома полностью разрушены. Ничего не осталось. Ни вещей, ни фотографий, ни документов. Сегодня мы живем в приюте, организованном исполнительной властью Гянджи", - рассказал Гулиев.

Второй по величине город Азербайджана Гянджа находится почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе. По данным Баку, в результате ракетной атаки в ночь на 17 октября погибли 14 мирных жителей, в том числе трое детей и четыре женщины, около 50 человек получили ранения. В субботу в городе проходят траурные мероприятия в память погибших 17 октября.

По данным Азербайджана, вооруженные силы Армении ударили по Гяндже баллистической ракетой "Скад" (Р-17). Армянские силы это отрицают, отмечая, что бьют только по военным целям.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что утром 24 октября интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу были подвергнуты Геранбойский и Тертерский районы. В результате ракетного удара по селу Кябирли Тертерского района погиб подросток 2004 года рождения. В результате падения снаряда в село Тапгарагоюнлу Геранбойского района был нанесен значительный ущерб домам двух местных жителей.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения", - заявили в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Баку готов немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но Армения "грубо нарушила режим перемирия и напала на Гянджу".

"Если они не остановятся, то мы пойдем до конца с целью освобождения всех оккупированных территорий", - сказал Алиев. По его словам, за стол переговоров можно будет вернуться, если Армения будет привержена базовым принципам, разработанным Францией, Россией и США. Алиев также заявил, что в Азербайджане "нет ни одного иностранного бойца", назвав информацию о наемниках фейками, распространяемыми "некоторыми официальными лицами отдельных стран".