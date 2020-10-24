Сб, 24.10.2020
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Победительница Roland Garros отправилась на карантин после встречи с президентом Польши

Ига Швентек.

ФОТО: Antonio Borga via www.imago-images.de/imago images/HMB-Media

Победительница последнего Roland Garros польская теннисистка Ига Швентек ушла на карантин из-за контакта с президентом страны Анджеем Дудой, сдавшим положительный тест на коронавирус, пишет Newsru.

Сегодня было объявлено, что у президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция. Дуда в пятницу встретился с Швентек, ее отцом и тренерским штабом для вручения государственных наград.

"Ни у меня, ни у членов моей команды нет симптомов коронавируса. Мы регулярно проводим тестирование. Согласно действующим процедурам, мы отправились на карантин. Повторное тестирование будет через три дня", - написала 19-летняя Швентек в Twitter.

Две недели назад Швентек впервые выиграла турнир серии Большого шлема, до этого она дважды выходила в четвертый круг: на Открытом чемпионате Франции - 2019 и Открытом чемпионате Австралии - 2020.

Ига завоевала первый титул во взрослой карьере. В 2018 году она выиграла Уимблдон среди юниоров, а также юниорский Roland Garros в парном разряде. Швентек стала первой польской победительницей турнира серии Большого шлема.

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