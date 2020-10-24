Победительница Roland Garros отправилась на карантин после встречи с президентом Польши

Сегодня было объявлено, что у президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция. Дуда в пятницу встретился с Швентек, ее отцом и тренерским штабом для вручения государственных наград.

"Ни у меня, ни у членов моей команды нет симптомов коронавируса. Мы регулярно проводим тестирование. Согласно действующим процедурам, мы отправились на карантин. Повторное тестирование будет через три дня", - написала 19-летняя Швентек в Twitter .

Ani ja, ani członkowie mojego teamu nie mamy objawów koronawirusa. Wykonujemy testy regularnie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami poddajemy się kwarantannie. Badania powtórzymy za trzy dni. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, uważajcie na siebie!✊😷 — Iga Świątek (@iga_swiatek) October 24, 2020

Две недели назад Швентек впервые выиграла турнир серии Большого шлема, до этого она дважды выходила в четвертый круг: на Открытом чемпионате Франции - 2019 и Открытом чемпионате Австралии - 2020.