В начале августа 22-летняя Лаура (имя изменено) познакомилась в приложении для знакомств Tinder с 33-летнем Паулем (имя изменено). Поскольку во время встреч выяснилось, что мужчина в интернете написал о себе правду, жертва этой истории не могла быть готовой к тому, что недельное общение превратится в ежедневный террор, который будет длиться более месяца. В результате Лаура не осмеливалась выходить из дома, пишет Postimees.

Летом 22-летняя Лаура стала общаться в Tinder с Паулем, который был старше ее на 11 лет. Лауре он показался честным и интересным, и она посчитала, что 30-летний мужчина может быть достаточно зрелым и с широким кругозором, поэтому он стоит того, чтобы проводить с ним время. Девушка не чувствовала никакой угрозы. Итак, уже через четыре дня они встретились на парковке торгового центра, а на третью встречу Лаура пригласила его к себе, поскольку погода была неблагоприятной для прогулки.

После этого девушка стала замечать первые сигналы об опасности.

«Несмотря на это, я хотела узнать его поближе», - сказала Лаура.

Впоследствии ей стало неловко за это.

Однажды Пауль остался у Лауру на ночь и истолковал это, как приглашения ежедневно приходить в гости. Пауль говорил, что работает в Тапа.

Лаура подумала, что поездка туда-сюда из Тапа в Тарту занимает три часа, поэтому у нее не хватило духа отказать Паулю. По крайней мере, сразу.

Его ночевки стали мешать сну и работе Лауры и она попросила Пауля приезжать только на выходных. Он отказался. У него в конце недели другие дела. Также он стал подозрительным — может, у девушки есть кто-то другой, кто его навещает посреди недели.

«Пауль осмотрел мою квартиру подозрительным взглядом. Показалось, что он ищет доказательства присутствия кого-то другого», - сказала Лаура.

По ее мнению, Пауль вел себя немного неустойчиво.

Лаура говорит, что в поведении Пауля были и другие странности. Например, у него был в Facebook был аккаунт с псевдонимом. Когда она спросила, для чего нужен псевдоним, он ответил, что ему не надо, чтобы его кто-то мог бы найти. Кроме того, это хороший способ уйти с радаров бывших невест.

Вскоре Пауль создал в течение месяца три аккаунта в Instagram.

Пауль начал обвинять Лауру, что она на фотографии в день своего рождения позирует с одним парнем. «Я подумала, что он шутит, но по его лицу поняла, что он это серьезно», - вспоминает Лаура.

Десяток угроз с четырех номеров

Очень скоро общение с Паулем стало для Лауры настолько неприемлемым, что она решительно оборвала все контакты. Более того, она заблокировала доступ всех аккаунтов Пауля к ее аккаунтам в соцсетях.

После этого он узнал номер телефона Лауры и стал каждый день ей звонить и забрасывать смс-сообщениями. Хотя познакомившиеся в приложении Лаура и Пауль были связаны друг с другом только неделю, впоследствии он ее терроризировал еще более месяца. Он отправлял ей сообщения, в том числе и с угрозами, с четырех телефонных номеров.

Пауль заявил Postimees, что у него только один номер.

«Скажу честно, что я отправлял ей сообщения. Но откуда вы взяли, что все четыре номера принадлежат мне? Если бы я действительно хотел бы, что у меня было бы четыре номера, я бы выбросил сейчас этот номер, купил бы себе новый», - озвучил свою странную логику Пауль.

Телефонным террором дело не закончилось. Когда Лаура заблокировала Пауля в соцсетях, Пауль стал кандидатом на вакансию в предприятии, где Лаура — руководитель. Пауль отрицает, что таким образом хотел подкрасться поближе к Лауре. Она ранее ему предлагала, чтобы он отправил свое резюме на ее работу. «Я не хотел ее нервировать», - заверил Пауль.

Друзья пришли на помощь

Обеспокоенные друзья обратились из-за происходящего с Лаурой в полицию с вопросом, что в такой ситуации лучшего всего сделать. Что-то нужно было делать, но сама Лаура не решалась на это.

Полицейские посоветовали ходатайствовать о запрете на приближение, отметив, что он не факт, что будет выдан.

«Если есть проблема, следует все-таки сообщить об этом. Важно знать, что все-таки есть поддержка», - отмечает подруга Лауры. Сама Лаура думает, что только из-за телефонных сообщений никто ничего не сможет сделать для ее защиты.

«Самое глупое, что хотя ты боишься, ничего нельзя сделать. Единственная вещь, которую можно предпринять, ждать, что преследователь может сделает следующий шаг. Приблизится физически, чтобы можно было сделать его снимок. Но если мужчина достаточно умен, он не попадется тебе на фото», - рассуждает Лаура.

«Это психологический террор. Выходя из дома, каждый раз думаешь, что вдруг он где-то здесь. Я замечала его, когда ехала с работы домой».

Пауль заверил, что не был в указанных Лаурой местах и не следил за ней. Безусловно, он не ездил в Тарту и не провожал ее до дверей дома. «И вообще, я все время был на работе», - сказал Пауль.

На вопрос, для чего он угрожал Лауре, если она ясно дала понять, что отношений у них не будет, Пауль ответил, что он не видит угроз с своем поведении.

«Угроза в моем понимании скорее то, если я скажу, что придут к вашей двери и убью вас или изобью или что-то подобное», - объяснил Пауль.

По его словам, он отправлял сообщения только для того, чтобы вызвать Лауру, поскольку знал ее как человека, который предпочитает общаться лицом к лицу.

Когда прошло больше месяца, Пауль в итоге оставил Лауру в покое.

Жертва не одна

По данным госпрокуратуры, такие и более вопиющие случаи преследования встречаются. Например, согласно материалам уголовного дела, которое было рассмотрено в суде в прошлом году, один преследователь отправил жертве несколько тысяч непристойных, оскорбительных, запугивающих и угрожающих электронных писем и продолжал отправлять их даже после того, как прокуратура уже предъявила ему подозрение. В итоге для отправки сообщений мужчина приобрел в общей сложности 73 разговорных карт.

По словам ведущего следователя таллиннского Кесклиннаского отделения полиции Мерле Рандла, преследованием считается повторяющая или постоянная попытка выйти на контакт, слежка или вмешательство в частную жизнь другого человека, если это пугает или беспокоит этого человека и он не хочет общаться.

«Это может означать слежение за жертвой, постоянные звонки или отправку сообщений, публикацию информации или фотографий о человеке или беспокойство его коллег и знакомых, - сказала Рандла. - Если человек не заинтересован в общении с другой стороной и чувствует, что ситуация беспокоит его и мешает его жизни, стоит в любом случае позвонить по номеру 112. Тогда будет отправлен полицейский патруль, который на месте оценит обстоятельства и побеседует со сторонами». Следователь отметила, что если в тот момент преследователя поблизости нет, но он все-таки постоянно каким-то образом беспокоит вторую сторону, следует, безусловно, написать заявление в полицию.

«В заявлении надо перечислить все действия преследователя, объяснив, чем именно они вызывают страх и мешают частной жизни. Преследование является преступлением и карается штрафом или лишением свободы на срок до одного года. Если человек по какой-либо причине не хочет обращаться в полицию, можно подать ходатайство в суд о запрете на приближение», - сказала Рандла.

По словам госпрокурора Карин Талвисте, чрезвычайно важно обеспечить безопасность жертв насильственных преступлений. Запрет на приближение – эффективная мера.

«Суд запрещает подозреваемому или обвиняемому находится в определенных местах, приближаться к определенным людям и общаться с ними», - объясняет Талвисте.

О временном запрете на приближение может ходатайствовать прокурор. До весны это можно было сделать только с согласия потерпевшего, но закон был изменен и прокурор может в экстренных случаях ввести временный запрет на приближение и без согласия потерпевшей стороны. В течение двух рабочих дней с этим надо дальше идти в суд и тут уже должно быть согласие потерпевшего.

«Это позволяет прокурорам быстрее и эффективнее обеспечивать первоначальную защиту жертвы, - говорит госпрокурор, добавляя, что прокуроры эту возможность использовали уже 12 раз. - Поэтому можно сказать, что речь идет о необходимом изменении — в этих 12 случая запрет на приближение для защиты потерпевших был получен гораздо быстрее, чем это было бы сделано в обычном порядке».