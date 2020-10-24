Der Spiegel: пограничная организация ЕС помогает береговой охране Греции останавливать просителей убежища на море

Они проанализировали изображения, на которых, например, видно, как лодка Frontex намеренно создает волны, чтобы лодка с мигрантами возвращалась в турецкие воды. Таким образом, Frontex вносит свой вклад в практику, противоречащую международному праву и европейским договорам.

На снимках береговой охраны Турции, достоверность которых подтвердила следственная группа, видно, что 8 июня к северо-востоку от Лесбоса патрулирует румынский корабль Frontex вместе с береговой охраной Греции. Они плывут на надувной лодке, в которой сидят 47 просителей убежища, которая пытается плыть из Турции на Лесбос.

Видно, что корабль Frontex сначала останавливает лодку, затем отплывает, а затем на высокой скорости скользит мимо лодки, создавая волны и подвергая лодку опасности. После того, как корабль Frontex отплывает, береговая охрана Греции толкает лодку обратно в турецкие воды, где их подбирает береговая охрана Турции.

Также было зарегистрировано в другое время, что корабли Frontex были рядом, когда греческая береговая охрана отбрасывала лодки. Frontex не вмешивалась и не сообщала об инцидентах в штаб-квартиру в Варшаве.

Журналисты пришли к выводу, что европейское агентство, охраняющее внешние границы Европейского союза, способствует незаконной практике. Не разрешается отправлять или толкать лодки с мигрантами и беженцами, даже в соответствии с собственными правилами Frontex.

На международном уровне согласовано, что после прибытия мигрантов в воды Греции им должна быть предоставлена ​​возможность подать заявление о предоставлении убежища. Береговая охрана Греции и Frontex также обязаны спасать людей, которым угрожает опасность на море. Кроме того, они должны придерживаться принципа невысылки: лицо, ищущее убежища, не должно возвращаться в страну, где ему или ей угрожает опасность.

Журналисты также обнаружили доказательства того, что самолет Frontex стал свидетелем акции греческой береговой охраны, в ходе которой мигранты были сброшены в море на надувном плоту. Этих мигрантов подобрали на Самосе 28 апреля и вывели в открытое море береговая охрана, где их бросили.

В этот момент самолет Frontex дважды пролетел низко. Исследователи утверждают, что пассажиры этого самолета с современной камерой на борту должны были это видеть.

В письменном ответе Frontex не рассматривает эти обвинения напрямую. Агентство сообщает, что обо всех описанных инцидентах было сообщено греческой береговой охране, которая, по их словам, несет основную ответственность за операции на море. «Греческие власти проводят внутреннее расследование, и Frontex не в состоянии отреагировать», - говорится в ответе.