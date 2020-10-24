Россия рассчитывает занять третье место на Олимпиаде в Токио, хотя в Японию ее еще не пригласили

"Задача всегда амбициозна, но нужно понимать, что нынешние условия, пандемия и санкции, прежде всего в легкой атлетике, могут скорректировать эти планы, - сказал Матыцин. - От задачи попасть в тройку сильнейших мы не отступаем. Мы не получили право выступать в футболе, бейсболе, хоккее на траве. В остальных видах спорта, надеюсь, мы будем представлены".

Матыцин заодно выразил надежду, что сборная России получит максимальное количество лицензий для выступления на Играх в Токио.

"Главная наша задача - обеспечить тренировочный процесс на наших федеральных базах, максимально обеспечить реализацию единого календарного плана. С международным календарем ситуация сложнее, но тем не менее, уверен, к Играм мы завоюем максимальное количество лицензий, сегодня их 138", - заключил министр спорта.

Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Интересно, что официального приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Играх Россия еще не получила.