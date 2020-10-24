Сб, 24.10.2020
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Анди Мейстер
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Россия рассчитывает занять третье место на Олимпиаде в Токио, хотя в Японию ее еще не пригласили

Олимпийский бассейн в Токио.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI/AFP

Задачей сборной России на Олимпийских играх в Токио является одно из первых трех мест в общекомандном зачете. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в программе "Прямой разговор с министром" на телеканале "Матч Страна", сообщает Newsru.

"Задача всегда амбициозна, но нужно понимать, что нынешние условия, пандемия и санкции, прежде всего в легкой атлетике, могут скорректировать эти планы, - сказал Матыцин. - От задачи попасть в тройку сильнейших мы не отступаем. Мы не получили право выступать в футболе, бейсболе, хоккее на траве. В остальных видах спорта, надеюсь, мы будем представлены".

Матыцин заодно выразил надежду, что сборная России получит максимальное количество лицензий для выступления на Играх в Токио.

"Главная наша задача - обеспечить тренировочный процесс на наших федеральных базах, максимально обеспечить реализацию единого календарного плана. С международным календарем ситуация сложнее, но тем не менее, уверен, к Играм мы завоюем максимальное количество лицензий, сегодня их 138", - заключил министр спорта.

Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Интересно, что официального приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Играх Россия еще не получила.

Одна из причин - многочисленные допинговые скандалы. Ранее сообщалось, что право выступить на соревнованиях в Японии могут получить только российские атлеты, доказавшие свою "чистоту", и только под нейтральным флагом и без гимна.

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