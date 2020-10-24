Картина дня: задержание предполагаемого убийцы, опасное знакомство в интернете и петиция об однополых браках

Полиция задержала Романа Глуховченко, подозревающегося в убийстве в Ласнамяэ

Сегодня, 24 октября, Департамент полиции и погранохраны получил сообщение от латвийских коллег, что в окрестностях Риги был задержан Роман Глуховченко, которого подозревают в убийстве человека, которое было совершено в августе в Таллинне на Ляэнемере-теэ. Читать далее...

«Я напишу твое имя бритвой на руке»: знакомство в интернете обернулось для жительницы Эстонии ежедневным террором

В начале августа 22-летняя Лаура (имя изменено) познакомилась в приложении для знакомств Tinder с 33-летнем Паулем (имя изменено). Поскольку во время встреч выяснилось, что мужчина в интернете написал о себе правду, жертва этой истории не могла быть готовой к тому, что недельное общение превратится в ежедневный террор, который будет длиться более месяца. В результате Лаура не осмеливалась выходить из дома. Читать далее...

Лицо недели 〉 У русскоязычного населения Эстонии короткая память

Министр внутренних дел (EKRE) Март Хельме в интервью немецкому изданию Deutsche Welle посоветовал гомосексуалам бежать в Швецию, где к ним лучше относятся. Это высказывание вызвало резонанс в обществе и даже привело к правительственному кризису. Читать далее...

Забастовка в Белоруссии после ультиматума Лукашенко. Кто в ней участвует?

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", - заявила Светлана Тихановская, предъявляя властям Белоруссии "народный ультиматум", состоящий из трех требований: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных.

В Эстонии выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1335 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 52 пробы дали положительный результат. Читать далее...

ФОТО 〉 На месте строительства новых домов найдены останки четырех человек

Что когда-то находилось на этом месте, сейчас уже трудно сказать. Там также нашли монеты, в том числе и монету шведского короля Юхана III, которая была отчеканена в начале XVI века. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Внедорожник протаранил дорожное ограждение, пролетел в воздухе и приземлился в кювете

Сегодня, 24 октября, вечером в Харьюмаа внедорожник врезался в дорожное ограждение, а после вылетел в кювет, сидевшая за рулем женщина доставлена в больницу. Читать далее...

В Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19: умерли четыре человека

В пятницу, 23 октября, в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19 - это новый суточный максимум, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Читать далее...

Находившийся с визитом в Эстонии президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Коронавирус выявлен у президента Польши Анджея Дуды, сообщает государственное информагентство PAP. Глава государства чувствует себя хорошо, заявил его представитель. Читать далее...

Под петицией об однополых браках подписалось больше 7000 человек

Петиция зеленых о внесении поправок в Закон о семье, позволяющих однополым парам вступать в брак, получает подписи рекордной скоростью - по состоянию на 10.30 субботы, 24 октября, ее уже подписал 7021 человек, и число растет. Читать далее...

Луйк: наш восточный сосед не уменьшил своего агрессивного военного отношения к НАТО даже во время пандемии

На состоявшейся на этой неделе встрече министров обороны стран НАТО обсуждались политика сдерживания и обороны Североатлантического альянса, защита критически важной инфраструктуры и военные операции в Афганистане и Ираке, сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны. Читать далее...

На российском танкере в Азовском море прогремели взрывы

В Азовском море вблизи входа в Керченский пролив загорелся нефтяной танкер под российским флагом "Генерал Ази Асланов". После этого на борту в отсеках для нефтепродуктов произошли два взрыва. Читать далее...