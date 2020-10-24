Фото ⟩ Квартира на границе Старого города ждет нового хозяина

Продается квартира с хорошим местоположением на бульваре Каарли - на границе со Старым городом в доме постройки 2004 года. В уютной квартире площадью 44,7 м² есть прихожая, кухня-гостиная, отделенная перегородкой спальная зона и просторная ванная.

Квартира на бульваре Каарли. ФОТО: KV.EE

В меблированной мини-кухне установлены интегрированная плита, духовка и очиститель воздуха, в прихожей - вместительный шкаф с раздвижными дверьми. На полу натуральный дубовый паркет, в ванной - обогрев пола.

Квартира на улице Каарли. ФОТО: KV.EE

В стоимость и в состав квартиры также входит кладовка площадью 1,4 м² на 2-м этаже. К стоимости квартиры в качестве отдельной квартирной собственности добавляется парковочное место в гараже под домом стоимостью 23 000 евро.

В доме работает квартирное товарищество, в подъездах и в других помещениях общего пользования чистота и порядок. Имеется видеоохрана, работает лифт.

Дом на бульваре Каарли. ФОТО: KV.EE

Это идеальное место для жизни для активного человека. Рядом находится неизменно прекрасный Старый город, который предлагает множество вариантов проведения досуга.