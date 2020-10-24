Фото ⟩ Ограничения не для всех? В клубе продают алкоголь и ночью

Один житель Раквере рассказал, что в пятницу вечером отдыхал в ночном клубе Mjau. «Я уже взял несколько коктейлей, подошел к барной стойке и заказал еще один», - говорит он. Вдруг он взглянул на часы и увидел, что было уже половина первого ночи. Несмотря на это, ему приготовили коктейль.

Через несколько минут он совершил еще одну покупку и получил другой коктейль. «Интересно, для них закон не действует», - размышляет посетитель клуба.

Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что ограничения введены все-таки для того, чтобы им следовать. В то же время он отметил, что, исходя из Закона об алкоголе, надзор за выполнение ограничений осуществляет местное самоуправление.

Вице-мэр Раквере Райнер Мильтоп сказал, что слышал об этом инциденте, а также обсудил это с находящимся в отпуске мэром. «Хотел бы получить от этого человека, который совершил покупку, запрос, чтобы в понедельник мы смогли дальше заняться этим делом», - сказал Мильтоп.

Директор ночного клуба Mjau сказал, что осведомлен о проблеме. «Я сам также был на работе и от стоявшей за стойкой девочки потребовал объяснительную, почему она так поступила», - сказал он. Директор не захотел озвучивать содержание объяснительной.

«Безусловно, подобного больше не произойдет», - пообещал директор ночного клуба.