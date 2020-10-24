Сб, 24.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

В Таллинне человек выпал из окна

Скорая помощь.

ФОТО: Margus Ansu

В субботу, 24 октября, утром из дома возле Таллиннского университета из окна выбросился человек, передает rus.err.ee.

Как сообщила ERR пресс-секретарь полиции Бритта Сепп, инцидент произошел около 11 утра: "Человек выпрыгнул из окна и упал на расположенный ниже навес".

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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