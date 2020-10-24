В Таллинне человек выпал из окна

Rus.Postimees.eeТаллиннВ Таллинне человек выпал из окна 3 24 октября 2020, 16:20В Таллинне человек выпал из окнаrus.postimees.eeСкорая помощь.ФОТО: Margus AnsuВ субботу, 24 октября, утром из дома возле Таллиннского университета из окна выбросился человек, передает rus.err.ee.Как сообщила ERR пресс-секретарь полиции Бритта Сепп, инцидент произошел около 11 утра: "Человек выпрыгнул из окна и упал на расположенный ниже навес".Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу.Обстоятельства инцидента выясняются. 3 окнопадение