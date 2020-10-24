«Введение полного карантина неизбежно»: литовский врач - открыто о ситуации с Covid-19 в стране

Швегжд отметил, что в последние две недели ситуация в Литве была стабильной: "Лучших результатов в борьбе с вирусом мы добились в школах. Во всех старших классах учеба проходит только удаленно. Высшим учебным заведениям рекомендуется делать то же самое".

Советник мэра города Шяуляй сказал, что это принесло положительный результат.

"В то же время ситуации угрожают люди, которые идут на работу с симптомами Covid-19, так как это сильно осложняет отслеживание источников инфекции", - пояснил Швегжд. 6

Между тем, врач Гедминс заявил, что ситуация не улучшилась, потому что вспышка коронавируса происходит одновременно с выборами.

"Весной у нас было не так много заболевших, но были введены более строгие ограничения. Люди пострадали от полного карантина, многие были в депрессии", - сказал врач.

Гедминс отметил, что последствия ощущаются уже сейчас - количество самоубийств значительно увеличилось.

"Сейчас ничего не делается, поэтому у людей складывается впечатление, будто ситуация не такая серьезная". 6

Шяуляйский врач считает, что правительство Литвы приняло решение о новых ограничениях на национальном уровне, однако они были введены слишком поздно, и их недостаточно.

Врач убежден, что в ближайшие недели количество заболевших продолжит расти, и что введение полного карантина кажется неизбежным.