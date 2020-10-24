Аркадий Попов: тесты на антитела неэффективны

"Делая этот тест, мы узнаем, что человек болел, – отметил доктор Попов. – Но мы не узнаем, что человек болеет (в данный момент – прим. ред.). Нас интересует, когда человек только-только начинает болеть, у которого минимальные симптомы или симптомы вообще отсутствуют".