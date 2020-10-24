Аркадий Попов: тесты на антитела неэффективны

В новом выпуске передачи "Своя правда", в котором речь пойдет о средствах защиты от коронавирусной инфекции, медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов заявил, что тесты на антитела неэффективны, передает rus.err.ee.
"Делая этот тест, мы узнаем, что человек болел, – отметил доктор Попов. – Но мы не узнаем, что человек болеет (в данный момент – прим. ред.). Нас интересует, когда человек только-только начинает болеть, у которого минимальные симптомы или симптомы вообще отсутствуют".
Слова Попова вызвали большой ажиотаж в студии: нашлись и те, кто захотел с ним поспорить, и те, кто его поддержал.
Выпуск передачи "Своя правда" под названием "Маски-шоу" выйдет в эфир в понедельник, 26 октября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.