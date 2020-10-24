В дагестанском кафе расстреляли экс-бойца MMA

Телеграм-канал Baza сообщает, что 22 октября у Абдулмуслимова возник спор с двумя местными жителями – 53-летним Мургамудином Мурадисовым и его 24-летним сыном. Сперва они ообщались на повышенных тонах, а потом Мурадисовы вышли из помещения. Но очень скоро они вернулись, но уже при оружии: у одного в руках была «Сайга» (охотничье ружье на базе автомата Калашникова»), у другого – дробовик.