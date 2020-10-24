В дагестанском кафе расстреляли экс-бойца MMA

В Дагестане в городе Хасавюрт в кафе был застрелен 35-летний бывший боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.
Телеграм-канал Baza сообщает, что 22 октября у Абдулмуслимова возник спор с двумя местными жителями – 53-летним Мургамудином Мурадисовым и его 24-летним сыном. Сперва они ообщались на повышенных тонах, а потом Мурадисовы вышли из помещения. Но очень скоро они вернулись, но уже при оружии: у одного в руках была «Сайга» (охотничье ружье на базе автомата Калашникова»), у другого – дробовик.
Они расстреляли Абдулмуслимова, а затем начали драться с его знакомыми. Интерфакс сообщает, конфликт возник из-за участка земли и расположенного на нем дома.
В СК Дагестана уточнили, что было возбуждено уголовное дело.