Фото ⟩ Внедорожник протаранил дорожное ограждение, пролетел в воздухе и приземлился в кювете

ДТП произошло в 16.15 на 16-м километре Таллиннской окружной дороги в деревне Курна. Ехавший в сторону Юри Nissan X-Trail врезался в дорожное ограждение, пролетел в воздухе и приземлился в кювете.

Сидевшая за рулем 62-летняя женщина была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья. По предварительным данным, у нее нет тяжелых травм. В машине также была собака, которая отделалась только испугом.

По словам представителя полиции, сидевшая за рулем женщина была трезва и у нее есть водительские права.

Почему произошло ДТП, будет выяснено в ходе расследования.