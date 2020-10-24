Сб, 24.10.2020
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Ааду Муст
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  • Внедорожник протаранил дорожное ограждение, пролетел в воздухе и приземлился в кювете

Фото ⟩ Внедорожник протаранил дорожное ограждение, пролетел в воздухе и приземлился в кювете
Дополнено в 18:36!

Сегодня, 24 октября, вечером в Харьюмаа внедорожник врезался в дорожное ограждение, а после вылетел в кювет, сидевшая за рулем женщина доставлена в больницу, передает Postimees.  

ДТП произошло в 16.15 на 16-м километре Таллиннской окружной дороги в деревне Курна. Ехавший в сторону Юри Nissan X-Trail врезался в дорожное ограждение, пролетел в воздухе и приземлился в кювете. 

Сидевшая за рулем 62-летняя женщина была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья. По предварительным данным, у нее нет тяжелых травм. В машине также была собака, которая отделалась только испугом.

По словам представителя полиции, сидевшая за рулем женщина была трезва и у нее есть водительские права.

Почему произошло ДТП, будет выяснено в ходе расследования. 

Шины автомобиля соответствуют требованиям, водитель была пристегнута.  

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