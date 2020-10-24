На российском танкере в Азовском море прогремели взрывы

По его словам, на борту судна находились 13 членов экипажа, шесть из них удалось спасти. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на борту остаются четыре человека, трое оказались в воде, ведутся их поиски, пишет Newsru.

Танкер следовал из порта "Кавказ" в порт Ростова-на-Дону. По предварительной информации, груза на судне не было. В Росморречфлоте "Интерфаксу" сообщили, что спасены 10 человек, троих ищут. К месту бедствия направлены три спасательных судна.