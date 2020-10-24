На российском танкере в Азовском море прогремели взрывы

В Азовском море вблизи входа в Керченский пролив загорелся нефтяной танкер под российским флагом "Генерал Ази Асланов". После этого на борту в отсеках для нефтепродуктов произошли два взрыва, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По его словам, на борту судна находились 13 членов экипажа, шесть из них удалось спасти. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на борту остаются четыре человека, трое оказались в воде, ведутся их поиски, пишет Newsru.
Танкер следовал из порта "Кавказ" в порт Ростова-на-Дону. По предварительной информации, груза на судне не было. В Росморречфлоте "Интерфаксу" сообщили, что спасены 10 человек, троих ищут. К месту бедствия направлены три спасательных судна.
Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за детонации взрывоопасных паров нефтепродуктов. Танкер накренился. В Росморречфлоте не исключили, что судно может затонуть.