Экс-советник Джонсона рассказал о негласных мерах против России

Помимо высылки российских дипломатов, о которой было объявлено официально, Лондон также предпринял "ряд непубличных мер", в том числе в отношении незаконных денежных потоков из России, заявил Седвилл. О других примерах он рассказать не может, добавил экс-советник главы правительства Великобритании, передает DW.

Цель негласных санкций заключалась в том, чтобы заставить Кремль "заплатить большую цену, чем он ожидал", отметил Седвилл. По его словам, организованные Кремлем кибератаки, информационные войны и кампании по дестабилизации - это действия в "серой зоне, которая находится между нормальными межгосударственными отношениями и вооруженным конфликтом".

Отравление Скрипаля

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.