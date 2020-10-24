Экс-советник Джонсона рассказал о негласных мерах против России

После отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери власти Великобритании приняли ряд негласных штрафных мер против Москвы. Об этом бывший советник британского премьер-министра Бориса Джонсона по нацбезопасности и экс-секретарь правительства Марк Седвилл рассказал в интервью, опубликованному в The Times в субботу, 24 октября.
Помимо высылки российских дипломатов, о которой было объявлено официально, Лондон также предпринял "ряд непубличных мер", в том числе в отношении незаконных денежных потоков из России, заявил Седвилл. О других примерах он рассказать не может, добавил экс-советник главы правительства Великобритании, передает DW.
Цель негласных санкций заключалась в том, чтобы заставить Кремль "заплатить большую цену, чем он ожидал", отметил Седвилл. По его словам, организованные Кремлем кибератаки, информационные войны и кампании по дестабилизации - это действия в "серой зоне, которая находится между нормальными межгосударственными отношениями и вооруженным конфликтом".
Отравление Скрипаля
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.
Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Российская сторона отрицает причастность к произошедшему.