Вс, 25.10.2020
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Анди Мейстер

Видео ⟩ Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Mahmoud Khaled/AP

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC.

Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Во втором раунде c Гэтжи Хабиб довольно быстро сумел провести тейкдаун и оформил победу удушающим приемом треугольником. Джастин сдался, но судья не сразу это заметил, из-за чего Гэтжи потерял сознание.

Субботнюю победу Хабиб посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, ушедшему из жизни летом нынешнего года. Перейдя на русский язык (изначально он выступал на английском), Хабиб пожелал своим соотечественникам как можно чаще быть со своими родителями.

Кроме того, он выразил надежду на то, что он окажется на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, то есть в сводном рейтинге.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC.

Знаковым для Нурмагомедова стал 2018 год, когда ему удалось завоевать чемпионский пояс в легком весе. В апреле того года он победил американца Эла Яквинту. Чемпионский титул в том же году, но в октябре, пытался у него отобрать ирландец Конор Макгрегор. Хабиб победил и его. В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле 2020 года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном дрался Гэтжи. Одержав победу, он добился права на бой против Хабиба.

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