Видео ⟩ Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

Во втором раунде c Гэтжи Хабиб довольно быстро сумел провести тейкдаун и оформил победу удушающим приемом треугольником. Джастин сдался, но судья не сразу это заметил, из-за чего Гэтжи потерял сознание.

Субботнюю победу Хабиб посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, ушедшему из жизни летом нынешнего года. Перейдя на русский язык (изначально он выступал на английском), Хабиб пожелал своим соотечественникам как можно чаще быть со своими родителями.

Кроме того, он выразил надежду на то, что он окажется на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, то есть в сводном рейтинге.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC.