Видео ⟩ Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC.
Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC— UFC (@ufc) October 24, 2020
Во втором раунде c Гэтжи Хабиб довольно быстро сумел провести тейкдаун и оформил победу удушающим приемом треугольником. Джастин сдался, но судья не сразу это заметил, из-за чего Гэтжи потерял сознание.
October 24, 2020
Субботнюю победу Хабиб посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, ушедшему из жизни летом нынешнего года. Перейдя на русский язык (изначально он выступал на английском), Хабиб пожелал своим соотечественникам как можно чаще быть со своими родителями.
Respect. #UFC254 pic.twitter.com/pgS1YhI2CF— UFC (@ufc) October 24, 2020
Кроме того, он выразил надежду на то, что он окажется на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, то есть в сводном рейтинге.
Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC.
Знаковым для Нурмагомедова стал 2018 год, когда ему удалось завоевать чемпионский пояс в легком весе. В апреле того года он победил американца Эла Яквинту. Чемпионский титул в том же году, но в октябре, пытался у него отобрать ирландец Конор Макгрегор. Хабиб победил и его. В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле 2020 года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном дрался Гэтжи. Одержав победу, он добился права на бой против Хабиба.