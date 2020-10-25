График ⟩ Где находится Эстония в мировом рейтинге любителей кофе

Финны потребляют 12 кг кофе в год на одного человека, что делает их самыми большими любителями кофе в мире. Поскольку расчет идет на каждого человека (per capita), это значит, что в учет брались и дети, и те, кто кофе не пьет, а значит финны потребляют даже больше, пишет Postimees.