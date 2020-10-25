Вс, 25.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

График ⟩ Где находится Эстония в мировом рейтинге любителей кофе

Утро, кофе, женщина. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Финны потребляют 12 кг кофе в год на одного человека, что делает их самыми большими любителями кофе в мире. Поскольку расчет идет на каждого человека (per capita), это значит, что в учет брались и дети, и те, кто кофе не пьет, а значит финны потребляют даже больше, пишет Postimees. 

В целом, судя по статистике, северные страны обожают кофе, потому что далее в рейтинге за Финляндией идут Норвегия, Исландия, Дания, Голландия, а на шестом месте уже Швеция.

Если смотреть по континентам, то более других кофе потребляют европейцы. Среди 25 стран, где потребляют кофе больше всего, только четыре не находятся в Европе: Канада, Бразилия, Ливан и США. В США на одного человека приходится 4,2 кг кофе, хотя именно штаты потребляют больше всего кофе в мире.

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