«Эстония 200»: Мы считаем правовое неравенство сограждан неприемлемым

«"Эстония 200" выступает за равенство брака для всех эстонцев. Мы поддерживаем народную инициативу Партии зеленых, цель которой в Законе о семье предусматривает брак как союз между двумя взрослыми, независимо от их пола, - говорится в заявлении партии. - Эстония не может быть страной, где часть людей, какой бы маленькой она ни была, не обладают такими же основными правами, как другие, а это, безусловно, право создать семью и вступить в брак».