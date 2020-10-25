«Эстония 200»: Мы считаем правовое неравенство сограждан неприемлемым

Партия «Эстония 200» призывает всех присоединиться к инициативе «зеленых» по внесению поправок в закон о семье, поскольку, по мнению партии, конфликт ценностей, вызванный правительством, унижает человеческое достоинство одной социальной группы.
«"Эстония 200" выступает за равенство брака для всех эстонцев. Мы поддерживаем народную инициативу Партии зеленых, цель которой в Законе о семье предусматривает брак как союз между двумя взрослыми, независимо от их пола, - говорится в заявлении партии. - Эстония не может быть страной, где часть людей, какой бы маленькой она ни была, не обладают такими же основными правами, как другие, а это, безусловно, право создать семью и вступить в брак».
«Мы считаем правовое неравенство сограждан неприемлемым и призываем к изменению закона о семье. Мы хотим работать со счастливыми людьми от имени Эстонии, и защита прав меньшинств является шагом в этом направлении», - заявила «Эстония 200», призывая всех подписать народную инициативу, обязывающую Рийгикогу обсудить внесение изменений в Закон о семье.
Народная инициатива может быть подписана здесь.