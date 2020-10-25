Спецслужба Афганистана сообщила об убийстве одного из лидеров "Аль-Каиды"

Федеральное бюро расследований США внесло аль-Масри в список самых разыскиваемых террористов. Соединенные Штаты в конце 2018 года выдали ордер на его арест. ФБР обвинило аль-Масри в финансировании иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан.

В Афганистане довольно часто происходят террористические атаки. В день убийства аль-Масри не менее 24 человек погибли при самоподрыве смертника в образовательном центре в Кабуле, а еще 57 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".