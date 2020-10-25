Разочаровавшаяся в EKRE политик покинула партию

Койт пояснила изданию Järva Teataja, что разочаровалась в партии еще во время выборов в Рийгикогу, поскольку ей не понравилось, что руководство партии внесло изменения в избирательные списки, за которые проголосовали члены партии.

Поскольку Койт занимается сельским хозяйством, она также недовольна отношением EKRE к фермерам. Она упрекнула свою бывшую партию в том, как она отнеслась к выращивающим клубнику фермерам и что находящееся у власти правительство не выплачивало им переходную субсидию.

Койт также недовольна многочисленными заявлениями партийных лидеров, которые вызывают раскол в обществе. «Я не такая уж радикальная», - сказала она.

Койт пояснила, что вышла из партии уже более месяца назад, однако она продолжит быть депутатом Волостного собрания Тюри.