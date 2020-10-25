Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", - сказал Эрдоган о Макроне накануне.

Ранее этой осенью Макрон заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.