Минск готовится к новому митингу: в город стягивают спецтехнику, начались перебои с интернетом

Утром в воскресенье, 25 октября, в столицу Беларуси начали стягивать спецтехнику, сообщает Onliner. На сегодня в городе назначен традиционный митинг против результатов президентских выборов.
В центре Минска закрываются станции метро, поезда на них следуют без остановки.
Около 12 часов дня (11 в Таллинне) в Минске начались перебои с мобильным интернетом. Tut.by сообщает, что связь LTE практически не работает, а через 3G загрузка данных также не производится. Интернет-страницы могут открываться с запозданием, либо не открываться вовсе.
На Октябрьской площади города устанавливают ограждения. На подъездах в город была замечена спецтехника.
25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований, в стране начнется широкая забастовка. Также ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку, назначенный также на воскресенье, 25 октября. Официальная причина - из-за коронавируса.