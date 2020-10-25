Минск готовится к новому митингу: в город стягивают спецтехнику, начались перебои с интернетом

В центре Минска закрываются станции метро, поезда на них следуют без остановки.

Около 12 часов дня (11 в Таллинне) в Минске начались перебои с мобильным интернетом. Tut.by сообщает, что связь LTE практически не работает, а через 3G загрузка данных также не производится. Интернет-страницы могут открываться с запозданием, либо не открываться вовсе.

На Октябрьской площади города устанавливают ограждения. На подъездах в город была замечена спецтехника.