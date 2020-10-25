Вс, 25.10.2020
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  • Из Москвы в Таллинн прилетела женская сборная Словении: 22 члена команды больны COVID-19

Из Москвы в Таллинн прилетела женская сборная Словении: 22 члена команды больны COVID-19

Запланированный на вторник матч между женскими сборными Словении и Эстонии отменяется.

ФОТО: Erik Prozes

Положительный результат на тест получили 22 футболиста из Словении: запланированный на вторник матч между женскими сборными Словении и Эстонии отменяется.

Сборная прибыла в Таллинн, чтобы 27 октября сыграть матч со сборной Эстонии. Игры не будет, а дальнейшие решения будет принимать UEFA. Сборная Словении отправится чартерным рейсом домой, а до этого момент будет находиться на самоизоляции в отеле.

«Женская сборная Словении находилась на сборах в Мариборе, где, как мы знаем, они проходили тесты несколько раз, последний раз 20 октября. После команда вылетела из Мариборы в Москву, где 23 октября играли отборочные матчи чемпионата Европы с Россией. 24 октября они прибыли в Таллинн чартерным рейсом», - сказал Михкель Уйболехт, руководитель отдела по связям с общественностью Эстонского футбольного союза.

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