В понедельник меняется организация движения на Пирита-теэ

В понедельник на Пирита-теэ открывается полоса 2+2. До сих пор на территории дорожных работ действовала схема движения 2+1.
Это значит, что из Пирита в Кесклинн будут открыты две полосы и полоса общественного транспорта. Из Кесклинна в Пирита буду открыты две полосы из трех. Общественный транспорт будет двигаться по той же полосе, что и остальные автомобили. Ремонт на этой дороге продолжается, поэтому следует быть внимательным и следить за временными дорожными знаками.
Все три полосы в пределах 2,2 км залиты последним слоем асфальта, и львиная доля работ по асфальтированию завершена. Есть участки тротуаров и съезды, которые будут сделаны в ближайшие дни, пояснил старейшина района Тынис Лийнат.
В октябре-ноябре пройдет озеленение и каменные работы, будут установлены системы светофоров и продолжатся работы по уличному освещению. Необходимо установить дорожные знаки, провести разметку и установить информационные табло. Строительные работы обещают завершить к концу ноября, примерно на месяц раньше, чем планировалось изначально.
Работы выполняет AS TREF Nord, договорная стоимость работ составляет 2,14 миллиона евро.