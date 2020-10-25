В понедельник меняется организация движения на Пирита-теэ

Это значит, что из Пирита в Кесклинн будут открыты две полосы и полоса общественного транспорта. Из Кесклинна в Пирита буду открыты две полосы из трех. Общественный транспорт будет двигаться по той же полосе, что и остальные автомобили. Ремонт на этой дороге продолжается, поэтому следует быть внимательным и следить за временными дорожными знаками.