В Литве выявлено более 400 случаев COVID-19, а в Латвии - более 200

В Латвии оба умерших человека принадлежали к возрастной группе 75-85 лет. Таким образом, на сегодняшний день от Covid-19 в Латвии скончались 56 человек, что составляет 1,2% всех заболевших, пишет Rus.TVNET.

В субботу в Латвии было сделано 4458 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4.7%. Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии(SPKC) сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

За последние сутки были госпитализированы 22 пациента с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 146 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения Латвии.

У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 138 пациентов в средне-тяжелом состоянии. С начала пандемии Covid-19 был подтвержден у 4678 человек, полностью выздоровели 1357 человек.

В Литве 138,5 случая на 100 тысяч человек

Общее число умерших от нового коронавируса в Литве достигло 134 человек, 46 заразившихся вирусом человека скончались по другим причинам, сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения Литвы.

В общей сложности болезнь с начала пандемии в Литве была диагностирована у 9578 человек, 4073 из которых выздоровели, передает BNS.

За прошедшие сутки было проведено 5266 анализов на наличие Covid-19, а с начала пандемии в Литве проведен 951 701 анализ.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, на 25 октября 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в стране составляет 138,5 случая на 100 тысяч человек.