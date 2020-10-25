Двое убитых и трое раненых: расследование дела о стрельбе в Лихула завершено

Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер рассказал ERR, что теперь дело будет передано прокуратуре для его последующей отправки в суд, пишет rus.err.ee.

Мотивы, которыми руководствовался стрелок, Вахер не раскрыл, отметив лишь, что большую роль в его действиях сыграли алкоголь, а также разнообразие огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее в Ляэнеской окружной прокуратуре сообщали о намерениях предъявить подозреваемому обвинение и направить дело в суд еще в этом году.

Напомним, что 6 июня вечером Таррасте на своем Subaru в волости Ляэнеранна вблизи Лихула через островок безопасности заехал на заправку Olerex, протаранив другие автомобили и стену заправки, и уехал. Его начал преследовать в тот момент находившийся на заправке 40-летний мотоциклист. Таррасте вылетел в кювет. Мотоциклист остановился в десятке метров от него. Таррасте застрелил его.

Через почти полчаса Таррасте, который успел пешком пройти около 800 метров, открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю "жигули". Он застрелил находившуюся в машине 61-летнюю пассажирку. Ее муж и двое внуков, мальчики трех и пяти лет, получили ранения. Доставленные в тяжелом состоянии в больницу дети позже были выписаны.

Во время несколько часов длившейся масштабной полицейской операции Таррасте стрелял в сторону полицейских. Пулю в шлем получил хаапсалуский патрульный полицейский, который не участвовал в преследовании.