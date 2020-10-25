Вс, 25.10.2020
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Ааду Муст

Неизвестные пытались поджечь изучающий коронавирус немецкий институт

Robert Kochi instituudi kahjustada saanud fassaad ja aken.

ФОТО: AP / Scanpix

Ночью с субботы на воскресенье неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание Института Роберта Коха (RKI) в Берлине. 

Офицер службы безопасности около 2:40 ночи заметил, как люди бросали бутылки в фасад дома в районе Темпельхоф-Шенеберг, — сообщил представитель полиции. К счастью сотруднику охраны удалось потушить пламя.

Преступникам, бросавшим зажигательные бутылки, удалось скрыться. Полиция заявляет о попытке поджога Института. Наряду с другими возможными версиями, проверяется и политическая мотивация совершенной попытки поджога. Расследованием занимается отделение госбезопасности Государственного управления криминальной полиции.

Институт имени Роберта Коха (RKI) - это федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, расположенный в Берлине. Является одним из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения. RKI играет центральную роль в борьбе с пандемией коронавируса. Он также отвечает за статистику и контроль заболеваемости в стране. 

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