Офицер службы безопасности около 2:40 ночи заметил, как люди бросали бутылки в фасад дома в районе Темпельхоф-Шенеберг, — сообщил представитель полиции. К счастью сотруднику охраны удалось потушить пламя.

Институт имени Роберта Коха (RKI) - это федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, расположенный в Берлине. Является одним из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения. RKI играет центральную роль в борьбе с пандемией коронавируса. Он также отвечает за статистику и контроль заболеваемости в стране.