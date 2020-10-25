Картина дня: зараженная сборная Словении в Эстонии, окончание расследования о стрельбе в Лихула, Нурмагомедов покидает UFC

В Эстонии выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1 267 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 60 проб дали положительный результат. Читать далее...

Из Москвы в Таллинн прилетела женская сборная Словении: 22 члена команды больны COVID-19

Положительный результат на тест получили 22 футболиста из Словении: запланированный на вторник матч между женскими сборными Словении и Эстонии отменяется. Читать далее...

Яак Ааб: цены на маски диктует рыночная экономика

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в этот понедельник, речь пойдет о средствах защиты от коронавирусной инфекции. Собравшиеся в студии министры, медики и просто неравнодушные жители нашей страны поспорят об эффективности разных мер по предотвращению пандемии. Читать далее...

Двое убитых и трое раненых: расследование дела о стрельбе в Лихула завершено

Полиция завершила расследование уголовного дела о произошедшей в июне этого года стрельбы неподалеку от Лихула, в результате которой погибли двое взрослых, а также были ранены двое детей и один взрослый. Читать далее...

Разочаровавшаяся в EKRE политик покинула партию

Председатель отделения Консервативной народной партии Эстонии в Тюри и член Волостного собрания Тюри Хели Койт вышла из партии. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC. Читать далее...

В Беларуси новые митинги: перекрыты улицы, начались задержания журналистов

В воскресенье, 25 октября, в столице Беларуси и в других городах начался традиционный митинг против результатов президентских выборов. Читать далее...

Под петицией об однополых браках подписалось больше 16 000 человек

Петиция зеленых о внесении поправок в Закон о семье, позволяющих однополым парам вступать в брак, получает подписи рекордной скоростью - по состоянию на утро воскресенья, 25 октября, ее уже подписал 16 455 человек, и число растет. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Где находится Эстония в мировом рейтинге любителей кофе

Финны потребляют 12 кг кофе в год на одного человека, что делает их самыми большими любителями кофе в мире. Поскольку расчет идет на каждого человека (per capita), это значит, что в учет брались и дети, и те, кто кофе не пьет, а значит финны потребляют даже больше. Читать далее...