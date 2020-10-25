Паэт: ЕС не должен оказывать финансовую помощь Белоруссии до свободных выборов

«Я и мои коллеги в Европейском парламенте направили комиссару по расширению ЕС Оливеру Вархели письмо с призывом к Европейской комиссии приостановить финансовую помощь белорусскому государству на запланированную сумму в 53 млн евро. Деньги ЕС больше не должны попадать в руки белорусского режима. Финансовые потоки можно будет возобновить, когда в Белоруссии пройдут новые свободные выборы», - пишет Паэт в социальных сетях.

«Конечно, Европейский Союз должен полностью поддержать народ Белоруссии и проявить солидарность с теми, кто хочет демократического будущего для Белоруссии. В то же время ЕС должен решить, что финансовая поддержка не должна попадать в руки Лукашенко и его режима», - поясняет Паэт.