В Госдепе рассказали о содержании разговора Помпео с Лукашенко

Одной из тем разговора между политиками стала судьба имеющего американское гражданство политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова. "Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", - сообщили в Госдепе.

"Кроме этого, Майк Помпео в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии", - добавили в пресс-службе.

Задержание политтехнолога из США Виталия Шклярова в Беларуси

Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Как сообщил позже его адвокат Антон Гашинский, ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считал себя невиновным, а задержание связывал с своими публикациями о Беларуси в разных СМИ.

Шкляров учился и жил в Германии, где пробовал себя в роли менеджера и политконсультанта, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса.

Уроженец Гомеля также работал в России, среди прочего - с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года, и в Грузии. Он женат на сотруднице госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину - на новое место работы супруги.