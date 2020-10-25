Испания ввела чрезвычайное положение до начала мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес в воскресенье объявил общегосударственное чрезвычайное положение и запрет на передвижения ночью, чтобы сдержать вторую волну коронавируса, передает Postimees.
Чрезвычайное положение будет действовать до начала мая, единственным исключением будут Канарские острова, сообщил он.
Премьер-министр Испании подчеркнул в телеобращении, что ситуация экстремальная.
Как сообщает правительство, запрет на передвижение ночью, то есть комендантский час будет длится с 23:00 вечера до 6:00 утра.
Пока чрезвычайное положение будет действовать в течение 15 дней. Затем парламент должен продлить его на полгода.
При принятии решения правительство учло запросы о помощи из десяти регионов Испании и анклава Мелилья.
Чрезвычайная ситуация дает регионам право вводить ограничения на передвижение.
В Испании в среду число заражений коронавирусом превысило один миллион, что является самым высоким показателем в Европе.