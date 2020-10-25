Вс, 25.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом

Испания ввела чрезвычайное положение до начала мая

Испанская полиция патрулирует улицы во время ночного запрета на передвижения.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Премьер-министр Испании Педро Санчес в воскресенье объявил общегосударственное чрезвычайное положение и запрет на передвижения ночью, чтобы сдержать вторую волну коронавируса, передает Postimees.

Чрезвычайное положение будет действовать до начала мая, единственным исключением будут Канарские острова, сообщил он.

Премьер-министр Испании подчеркнул в телеобращении, что ситуация экстремальная.

Как сообщает правительство, запрет на передвижение ночью, то есть комендантский час будет длится с 23:00 вечера до 6:00 утра.

Пока чрезвычайное положение будет действовать в течение 15 дней. Затем парламент должен продлить его на полгода.

При принятии решения правительство учло запросы о помощи из десяти регионов Испании и анклава Мелилья.

Чрезвычайная ситуация дает регионам право вводить ограничения на передвижение.

В Испании в среду число заражений коронавирусом превысило один миллион, что является самым высоким показателем в Европе.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back