Пн, 26.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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Студия Postimees: как в Европе восприняли скандалы с EKRE?
11:00

Кто извлек выгоду из последних скандалов с EKRE? Насколько это влияет на имидж Эстонии в европейских структурах? На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?

В студию Postimees приглашена депутат Европарламента Марина Кальюранд (СДПЭ). Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00!

  • Насколько высоки имиджевые потери на европейском уровне?
  • Может ли Европа урезать финансирование для Эстонии?
  • Есть ли в европейских странах силы, которые столь же рьяно отстаивают традиционные ценности?
  • Как социал-демократы относятся к идее проведения референдума?
  • На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?
  • Какие выводы могут быть сделаны из отставки Урмаса Рейтельманна (EKRE), который уходит из совета ERR?

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