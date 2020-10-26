Студия Postimees: как в Европе восприняли скандалы с EKRE?
Кто извлек выгоду из последних скандалов с EKRE? Насколько это влияет на имидж Эстонии в европейских структурах? На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?
В студию Postimees приглашена депутат Европарламента Марина Кальюранд (СДПЭ). Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00!
- Насколько высоки имиджевые потери на европейском уровне?
- Может ли Европа урезать финансирование для Эстонии?
- Есть ли в европейских странах силы, которые столь же рьяно отстаивают традиционные ценности?
- Как социал-демократы относятся к идее проведения референдума?
- На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?
- Какие выводы могут быть сделаны из отставки Урмаса Рейтельманна (EKRE), который уходит из совета ERR?