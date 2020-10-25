Вс, 25.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Полиция насчитала в Эстонии не менее 15 классических преступных группировок

Полиция насчитала в Эстонии не менее 15 классических преступных группировок

Известный в преступном мире Эстонии Ассар Паулус должен выйти на свободу 14 апреля 2021 года.

ФОТО: Jaanus Lensment

По оценке полиции, в Эстонии действуют 15-18 классических преступных группировок, которые зарабатывают на жизнь, нарушая законы.

Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер заверил, что правоохранители не бездействуют и за последние годы был ряд успешных расследований, после которых большое количество лидеров группировок отправились отбывать тюремные сроки, пишет rus.err.ee

Эльмар Вахер также признал, что современная преступность все чаще использует виды деятельности, позволяющие сохранять анонимность.

"Например, один из крупнейших источников преступных доходов - это уклонение от уплаты налогов, а затем мошенничество", - рассказал Вахер.

По его словам, преступные группировки все чаще привлекают к сотрудничеству и ИТ-гениев.

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