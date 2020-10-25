Полиция насчитала в Эстонии не менее 15 классических преступных группировок

Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер заверил, что правоохранители не бездействуют и за последние годы был ряд успешных расследований, после которых большое количество лидеров группировок отправились отбывать тюремные сроки, пишет rus.err.ee.

Эльмар Вахер также признал, что современная преступность все чаще использует виды деятельности, позволяющие сохранять анонимность.

"Например, один из крупнейших источников преступных доходов - это уклонение от уплаты налогов, а затем мошенничество", - рассказал Вахер.