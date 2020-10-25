Депутаты от EKRE сообщили Кылварту о пробках, вызванных приезжающими в Таллинн из соседних самоуправлений

Об этом в своем запросе на имя мэра Таллинна Михаила Кылварта сообщили депутаты из фракции Консервативной народной партии (EKRE) столичного горсобрания, передает rus.err.ee.

Они отметили, что из-за приезжающих в Таллинн жителей соседних самоуправлений в часы пик утром и вечером большие пробки возникают на Пирита-теэ, бульварах Вабадузе и Кадака, Тартуском и Пярнуском шоссе, а также на улице Ярвевана.