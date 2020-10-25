Вс, 25.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Депутаты от EKRE сообщили Кылварту о пробках, вызванных приезжающими в Таллинн из соседних самоуправлений

Депутаты от EKRE сообщили Кылварту о пробках, вызванных приезжающими в Таллинн из соседних самоуправлений

Пробка на Пирита-теэ.

ФОТО: Sander Ilvest

Каждый рабочий день на территорию Таллинна въезжает огромный автомобильный поток из соседних самоуправлений, что приводит к заторам на дорогах.

Об этом в своем запросе на имя мэра Таллинна Михаила Кылварта сообщили депутаты из фракции Консервативной народной партии (EKRE) столичного горсобрания, передает rus.err.ee.

Они отметили, что из-за приезжающих в Таллинн жителей соседних самоуправлений в часы пик утром и вечером большие пробки возникают на Пирита-теэ, бульварах Вабадузе и Кадака, Тартуском и Пярнуском шоссе, а также на улице Ярвевана.

В связи с этим депутаты хотят узнать, вел ли Таллинн переговоры с соседями о поиске возможностей сокращения потока машин или о возможностях направить его в объезд. Если таких переговоров не было, то члены фракции EKRE хотели бы знать, почему.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back