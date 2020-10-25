Таллиннский футболист во время игры помочился на глазах у зрителей

В редакцию Postimees были присланы фотографии, на которых видно, что один из запасных игроков «Левадии» решил облегчиться у стены вблизи стадиона. Хотя на первый взгляд ситуация кажется безобидной, но игрок таллиннского клуба решил помочиться в месте, которое прекрасно видно фанатам.

Пресс-секретарь «Левадии» Индрек Петерсоо подветрдил, что действительно такой инцидент произошел. «К сожалению, такой неприятный инцидент случился и мы об этом знаем. Мы поговорили с игроком, который осознал свою ошибку и извинился. Досадно, но поскольку игрок признал свою ошибку, в этой истории можно поставить точку».

О каком именно игроке идет речь, пресс-секретарь «Левадии» комментировать не захотел.

О случившемся на 36-ой минуте игры известно и Эстонскому футбольному союзу. По словам руководителя по связям с общественностью союза Михкеля Уйболехта, речь идет о беспрецедентном случае.

На вопрос, ожидает ли игрока наказание, Уйболехт не смог ответить. «Еще рано об этом говорить. Мы проясним ситуацию и тогда решим, что будет. Речь идет об уникальном случае и сразу трудно подробнее прокомментировать».

Приславший снимки читатель сообщил, что публика пыталась обратить на данный инцидент внимание судей, но безуспешно. По словам Уйболехта, инцидент произошел за пределами игрового поля, поэтому судьи не виноваты.

«Игрок может покинуть техническую зону, если возникнет ситуация, когда ему надо облегчиться. Основной фокус судей сосредоточен на игре и отдельно следить за каждым игроком невозможно. Речь идет об инциденте вне игры, чем должен заниматься организатор соревнования. Тут скорее речь идет об административном вопросе, поскольку это происходило далеко от скамейки. Он отошел на несколько шагов за скамейки, но, к сожалению, для публики это место было видно. Если бы он это делал возле скамейки, судья бы это увидел. Другое дело, что было бы предпринято», - объяснил Уйболехт.