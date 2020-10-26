Пн, 26.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар
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  • За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 34 нетрезвых водителя

За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 34 нетрезвых водителя

Полицейский рейд.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 34 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у двоих задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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