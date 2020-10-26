Пн, 26.10.2020
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Ааду Муст

В Италии вводят новые ограничения из-за COVID-19

Скорая помощь в Милане.

ФОТО: Matteo Corner/EPA

Италии с понедельника, 26 октября, ужесточаются ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закроются все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Накануне в Италии было выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражений коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране COVID-19 был диагностирован у более 500 тыс. пациентов, 37,2 тыс. из них скончались, 264 тыс. выздоровели.

В пятницу вечером в итальянском Неаполе произошли стычки между недовольными ограничениями гражданами и властями.

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