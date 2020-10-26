Пн, 26.10.2020
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Танель Кийк
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  • ДТП в Ласнамяэ: в столкновении двух автомобилей пострадал человек

ДТП в Ласнамяэ: в столкновении двух автомобилей пострадал человек

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

В ночь на понедельник в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух автомобийлей, в котором пострадал один человек.

Инцидент имел место около 00:16 на перекрестке улиц Смуули и Пунане. Автомобиль Toyota Yaris, которым управлял 22-летний мужчина, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и столкнулся с Opel Vectra, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате столкновения Opel отбросило на светофор.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу 40-летнего пассажира Opel.

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