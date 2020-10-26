ДТП в Ласнамяэ: в столкновении двух автомобилей пострадал человек

В ночь на понедельник в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух автомобийлей, в котором пострадал один человек.
Инцидент имел место около 00:16 на перекрестке улиц Смуули и Пунане. Автомобиль Toyota Yaris, которым управлял 22-летний мужчина, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и столкнулся с Opel Vectra, за рулем которого находился 46-летний мужчина.
В результате столкновения Opel отбросило на светофор.
Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу 40-летнего пассажира Opel.