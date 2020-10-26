Гибель парома "Эстония": о чем спорят Таллинн и Стокгольм

Его авторы в ходе подводных съемок обнаружили четырехметровую пробоину в корпусе судна, о существовании которой ранее было неизвестно. В свете новой информации Таллинн настаивает на необходимости новых погружений. Однако в Стокгольме медлят, ссылаясь на особенности шведского законодательства.

Паром "Эстония" и закон о покое захоронения

В 1995 году Эстония, Швеция и Финляндия заключили соглашение о ненарушении покоя погибших. Кроме того, в Швеции был принят отдельный закон, запрещающий погружения к месту крушения даже для проведения официальных расследований, в том числе с использованием дистанционно управляемой аппаратуры. Этот запрет, по оценке эстонских властей, мешает проведению дополнительного расследования. Поэтому Таллинн и добивается его отмены.

"К парому ведь не отправляются расхитители гробниц или какие-то чужаки, которые хотят вывезти останки погибших или их имущество. Смысл идеи о покое захоронения заключается именно в защите от подобных случаев, а не в сокрытии чего-либо от официальных следственных органов", - указывает советник министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу Март Луйк.

В беседе с корреспондентом DW он рассказал, что сейчас Эстония пытается убедить шведов в том, что так не должно быть. Надежда у Эстонии есть. "Переписка со Швецией показывает, - заявил Март Луйк, - что они прекрасно понимают, что именно нужно изменить".

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в своем недавнем заявлении не исключил, что в закон о покое захоронения внесут изменения, если их одобрят эксперты. Однако пока, как отметили в пресс-службе министра, говорить об этом "очень рано". "Я думаю, все согласны с тем, что мы должны дать экспертам время для анализа новых материалов и выслушать их мнение о том, что следовало бы предпринять дальше. Мы не исключаем никаких мер для расследования новых обстоятельств, но важно все сделать в правильном порядке", - сказал в интервью DW пресс-секретарь Дамберга Пер Стренгберг.

Почему Эстония настаивает на погружении к месту крушения

Документальный сериал, раскрывший неизвестные ранее детали, вызвал у экспертов и новые вопросы, и сомнения. Март Луйк был одним из первых, кто ознакомился с отснятыми материалами еще до экранизации сериала. Он просмотрел эти кадры вместе с учеными из Таллиннского университета и Норвежского института естественных и технических наук, а также со специалистами судостроительной компании Baltic Workboats.

Как свидетельствует составленный по итогам анализа отчет, четырехметровая пробоина в корпусе стала не единственным повреждением, попавшим в объектив подводной камеры: эксперты заметили на правом борту судна еще одно отверстие. Кроме того, они обнаружили на дне груды крупных камней, которые, по их оценке, могли послужить причиной повреждений корпуса. В сериал эти кадры, однако, не вошли.