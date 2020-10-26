Кандидат в президенты США Байден назвал Россию главной угрозой для Америки

"Я думаю, что самая большая угроза для США в плане нарушения нашей безопасности и наших союзов - это Россия", - сказал Байден в программе "60 минут". В том же интервью бывший вице-президент США заявил, что Путин старается изо всех сил распространить дезинформацию о нем. Китай же Байден он назвал самым серьезным конкурентом для своей страны, пишет Deutsche Welle.

Что касается действующего президента США Дональда Трампа, то, по его мнению, главной угрозой для США в мире является именно Китай. "Они - противники, они - конкуренты, они - во многих отношениях враги", - цитирует слова Трампа о Китае агентство dpa. Кроме прочего, Трамп возлагает на КНР ответственность за распространение коронавируса на планете и называет сам вирус китайским.