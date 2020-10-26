Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении третьего по счету соглашения о прекращении огня

"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 мск) открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Карабаха", - отмечается в заявлении Степанян. В свою очередь, пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила в Twitter, что нарушителем гуманитарного прекращения огня стала Армения, чьи вооруженные силы подвергли обстрелу город Тертер и позиции в селе Сафиян Лачинского района.

Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, оно начало действовать с 08:00 местного времени (7:00 мск) 26 октября. Об этом говорится в совместном коммюнике США, Армении и Азербайджана, опубликованном на сайте Госдепартамента. Госсекретарь Майк Помпео также заявил в Twitter, что стороны конфликта намерены соблюдать гуманитарное перемирие.

В коммюнике Госдепартамента США также отмечается, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября". Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил в Facebook, что страна будет соблюдать режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Это уже третья попытка сторон карабахского конфликта договориться о перемирии. Две предыдущие договоренности были нарушены менее чем через час после вступления в силу режима прекращения огня. Первое соглашение было обнародовано 10 октября: перемирие было объявлено с 12:00 по местному времени 11 октября, однако стороны сразу обвинили друг друга в его нарушении. Второе перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября, однако стороны после этого также обвинили друг друга в обстрелах.