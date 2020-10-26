Рийгикогу придется обсудить легализацию однополых браков

Каллас: наша позиция выяснится после обсуждения

Председатель Партии реформ и глава парламентской фракции Кая Каллас сказала, что не может прогнозировать, что станет с петицией зеленых, когда она дойдет до Рийгикогу. «Я думаю, что петиция зеленых означает переход на то поле боя, которое EKRE и хотела. До сих пор институт брака не был темой в Рийгикогу, Закон о семье гласит, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Когда петиция поступит в парламент, придется это обсуждать», - сказала Каллас.

Она отметила, что до сих пор для однополых пар существовал Закон о сожительстве, регулирующий гражданское партнерство, однако петиция зеленых стала реакцией на референдум, который будет проведен по инициативе EKRE. «Это именно то, что EKRE хочет сказать, что нападают на институт брака», - сказала Каллас.

Глава Партии реформ констатировала, что в любом случае петицию подписали люди, которые считают, что у всех людей в Эстонии, которые платят налоги, есть равные права независимо от того, какова их сексуальная ориентация.

Какова позиция реформистов в отношении петиции зеленых, станет известно после того, как фракция ее обсудит. «В любом случае тема заслуживает обсуждения и, в принципе, правильно, чтобы у людей были равные права. Вопрос просто в том, как это решить», - сказала она.

Петиция зеленых

Петиция зеленых об изменении Закона о семье была открыта на сайте Rahvaalgatus.ee в пятницу, 23 октября. За пару часов она набрала 1000 цифровых подписей, необходимых для того, чтобы петиция поступила в Рийгикогу.

По состоянию на 19 часов воскресенья петицию подписали 22 200 человек.

Если сейчас Закон о семье гласит, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, то, согласно инициативе зеленых, закон гласил бы, что брак – это союз двух взрослых людей независимо от их пола.