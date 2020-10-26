Рийгикогу придется обсудить легализацию однополых браков

Инициированная партией «Зеленые Эстонии» петиция, призывающая узаконить однополые браки, по состоянию на конец недели за три дня набрала на сайте Rahvaalgatus.ee свыше 20 000 подписей, пишет Postimees.
Через этот сайт в Рийгикогу можно подавать обращения, которое подписали с помощью цифровой подписи минимум 1000 человек – в этом случае парламент обязан его обсудить. Другое дело, станет ли обращение законопроектом. Если петиция попадет в парламент, Рийгикогу назначит комиссию, которая будет ее рассматривать. Вероятно, петицию зеленых будет рассматривать либо комиссия по социальным делам, в компетенцию которых входит вопросы семьи, либо конституционная комиссия, в случае если петиция будет рассматриваться как тема основных прав человека. В зависимости от решения руководителя комиссии можно провести публичное заседание по теме с привлечением тех, кто подал петицию. В то же время глава комиссии может решить рассмотреть вопрос в более узком кругу.
Однако в парламент петиция попадет лишь в следующем году, поскольку до Рождества, 24 декабря, петиция будет открыта для подписания в среде Rahvaalgatus.
Ждут поддержки и от коалиции
Попадание петиции на рассмотрение Рийгикогу – автоматизированный процесс, но, по словам лидера «Зеленых» Зюлейхи Измайловой, партия намеревается устроить торжественную передачу подписей Рийгикогу.
«Мы очень надеемся, что, попав в Рийгикогу, петиция станет законопроектом, и парламент его примет. Вопрос о запланированном референдуме о браке можно решить и путем изменения Закона о семье. Мы надеемся, что и члены Рийгикогу, входящие в правящие партии, присоединятся к петиции и поддержат ее. В Центристской партии, EKRE и «Отечестве» тоже есть люди, которые на самом деле не хотят сеять ненависть и поддержали бы то, чтобы люди одного пола могли бы вступать в брак», - сказала Измайлова.
Как известно, в 2014 году Рийгикогу принял Закон о сожительстве, позволяющий однополым людям заключать гражданские партнерства. Однако парламент не успел принять необходимые для регулирования этой сферы прикладные акты. По словам Измайловой, время пришло, и она надеется, что народные избранники рассматривают меньшинства как часть общества. «С Законом о сожительстве действительно было сложно, поскольку к нему требовались прикладные акты. Изменить Закон о семье было бы просто, пришлось бы изменить формулировку всего одного параграфа, и все могло бы заработать», - сказала она.
Она отметила, что напряженность в обществе высока, и может быть, парламентарии сочтут, что сейчас лучше снять эту тему с повестки дня и жить дальше. «У нас много проблем: климатический кризис, экономический кризис и кризис в области здравоохранения. Мы должны заниматься важными вопросами, и если наше правительство тратит недели на то, чтобы собраться и констатировать, что есть пункты в Конституции, которым оно согласно следовать, как это прозвучало в его декларации в четверг, это несерьезно. Разжигание ненависти и задирание друг друга могло бы прекратиться и должно прийти время решать настоящие проблемы», - сказала Измайлова.
Председатель фракции EKRE Сийм Похлак сказал, что сейчас пока рано говорить, как поведут себя консерваторы, когда петиция поступит, наконец, на рассмотрение Рийгикогу, но уже сейчас можно сказать, что такое изменение Конституции не согласуется с мировоззрением партии. «Ясно, что фракция EKRE не может его поддержать», - сказал Похлак.
Каллас: наша позиция выяснится после обсуждения
Председатель Партии реформ и глава парламентской фракции Кая Каллас сказала, что не может прогнозировать, что станет с петицией зеленых, когда она дойдет до Рийгикогу. «Я думаю, что петиция зеленых означает переход на то поле боя, которое EKRE и хотела. До сих пор институт брака не был темой в Рийгикогу, Закон о семье гласит, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Когда петиция поступит в парламент, придется это обсуждать», - сказала Каллас.
Она отметила, что до сих пор для однополых пар существовал Закон о сожительстве, регулирующий гражданское партнерство, однако петиция зеленых стала реакцией на референдум, который будет проведен по инициативе EKRE. «Это именно то, что EKRE хочет сказать, что нападают на институт брака», - сказала Каллас.
Глава Партии реформ констатировала, что в любом случае петицию подписали люди, которые считают, что у всех людей в Эстонии, которые платят налоги, есть равные права независимо от того, какова их сексуальная ориентация.
Какова позиция реформистов в отношении петиции зеленых, станет известно после того, как фракция ее обсудит. «В любом случае тема заслуживает обсуждения и, в принципе, правильно, чтобы у людей были равные права. Вопрос просто в том, как это решить», - сказала она.
Петиция зеленых
Петиция зеленых об изменении Закона о семье была открыта на сайте Rahvaalgatus.ee в пятницу, 23 октября. За пару часов она набрала 1000 цифровых подписей, необходимых для того, чтобы петиция поступила в Рийгикогу.
По состоянию на 19 часов воскресенья петицию подписали 22 200 человек.
Если сейчас Закон о семье гласит, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, то, согласно инициативе зеленых, закон гласил бы, что брак – это союз двух взрослых людей независимо от их пола.