SEB: объем выданных жилищных кредитов впервые превысил прошлогодний уровень

«Если по объему в сентябре мы превысили уровень жилищных кредитов прошлого года, то по количеству квартир или домов мы отстаем примерно на 6%. Это связано с тем, что выдаваемые в виде кредита деньги в большей степени используются для покупки для покупки недвижимости в новостройках, где цена квадратного метра выше по сравнению с недвижимостью на вторичном рынке. Однако меньшее количество сделок указывает на то, что некоторые клиенты проявляют большую осторожность, чем в то же время в прошлом году, на адаптацию требуется время, люди следят, каковы перспективы в плане работы и доходов, и принимают соответствующие решения», - сказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания банка SEB Айнар Леппянен.