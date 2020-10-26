В Белоруссии начались забастовки рабочих и студентов

В минувшее воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям и в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции объявила о начале общенациональной забастовки.

Как сообщают портал Tut.by и белорусские Telegram-каналы, утром 26 октября первые забастовки начались на Минском тракторном заводе (МТЗ), на предприятии "Гродно Азот", в Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ).